Губернатор назвал условия проведения парада Победы в Ульяновске

https://static.news.ru/photo/fefa77b4-aef8-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Сергей Морозов Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Парад Победы пройдёт 24 июня в Ульяновске при соблюдении ряда условий, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Он напомнил, что согласно указу президента РФ Владимира Путина, мероприятие состоится 24 июня.

Это дань уважения нашим ветеранам, их подвигу, внимание к их заслугам перед всеми нами, перед всей страной. Мы тоже проведём наш парад, но, к сожалению, без зрителей, — отметил губернатор.

В Ульяновской области с начала пандемии коронавирусом заболели 4048 человек. 1287 заражённых выздоровели, 21 пациент скончался.

Президент РФ Владимир Путин из-за ситуации с COVID-19 отложил проведение парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Позже российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. При этом пролёт авиации организуют в столице повторно.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение отменить 24 июня парад Победы ради сохранения здоровья людей. Аналогичное решение приняли власти Якутска и Челябинска.