Губернатор НАО назвал причину радужного пятна на реке Колва

Фото: vk.com/juri_bezdudnyi

На побережье водохранилища Аршань-Зельмень, находящегося на территории Калмыкии, выбросило огромное количество мёртвой рыбы. Местные жители засняли получившийся в результате этого «пейзаж» на камеры и выложили видеозапись в Сеть.

Автор ролика подчеркнул, что на побережье происходит нечто невообразимое. По его словам, всё вокруг там переполнено мёртвой рыбой, а запах стоит просто отвратительный. Весь берег и вся вода переполнены рыбой...