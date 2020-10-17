Губернатор НАО назвал причину радужного пятна на реке Колва

В районе крупнейшего Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) обнаружили радужную плёнку на поверхности реки Колва. Как сообщил губернатор региона Юрий Бездудный, она появилась в результате утечки нефтесодержащей жидкости из недействующего трубопровода.
На данный момент известно, что произошла разгерметизация недействующего трубопровода. В результате на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость, — написал Бездудный во «ВКонтакте».
Он уточнил, что на место происшествия вылетели сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов региона, Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) и природоохранной прокуратуры. В данный момент на этом участке реки выставлены боновые заграждения и применяются сорбенты. В ликвидации загрязнения участвуют 37 человек и 10 единиц техники.
Как писал NEWS.ru, 17 октября Юрий Бездудный сообщил, что на поверхности Колвы в районе Харьягинского месторождения обнаружена радужная плёнка. Он добавил, что компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия ведутся работы. Глава региона отметил, что дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в причинах происшествия.