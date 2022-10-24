Губернатор Воробьев: больше половины семей мобилизованных получили выплаты Губернатор МО Воробьев: в регионе 55% семей мобилизованных получили выплаты в 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Семьи мобилизованных жителей Московской области получат всю необходимую поддержку со стороны властей, заявил в ходе совещания правительства губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, выплаты в 200 тысяч рублей получили больше 55% семей мобилизованных в регионе, также эти семьи поддержали в области трудоустройства, прохождения дополнительного обучения и помощи детям, пишет «360».

Очевидно, что все те беспокойства или вопросы, которые возникают у семей военнослужащих, мы должны решать. Сегодня региональные выплаты, которые мы объявили, сделаны уже более чем 55% мобилизованных. Эта работа продолжается. Все до единой семьи получат 200 тысяч рублей, — заявил Воробьев.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что выплата семьям мобилизованных выдается без заявлений. Она уточнила, что средства защищены от налогообложения. Также Каклюгина добавила, что еще неделю назад выплаты получили только 30% призванных в зону СВО жителей региона, тогда как сейчас речь идет уже о каждом втором военнослужащем.

Я напомню, что эта выплата выплачивается проактивно — без заявлений и посещений. Всем, кто призван с начала объявления мобилизации, военкоматом Московской области. Она защищена от списания и налогом не облагается, — пояснила вице-губернатор.

18 октября Воробьев заявил о досрочном завершении призыва военнообязанных граждан из запаса в рамках частичной мобилизации. Как сообщил губернатор Московской области, вручение повесток прекращается, а те, у кого они уже есть на руках, могут не являться в военкомат.