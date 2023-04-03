Губернатор Ленобласти пообещал наказать виновных в убийстве Татарского

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил Telegram-каналу правительства региона, что виновные во взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, не останутся безнаказанными. Глава субъекта выразил свои соболезнования и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным. Желаю выздоровления всем пострадавшим, — сказал Дрозденко.

В настоящее время известно о задержании девушки 1997 года рождения Дарьи Т., которую подозревают в убийстве военкора.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.