Губернатор Ленобласти опроверг информацию об атаке БПЛА на Выборг Губернатор Дрозденко опроверг слухи об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опроверг информацию об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге. В Telegram-канале он написал, что в здании произошел хлопок, но с беспилотниками он не связан. По словам Дрозденко, никто не пострадал.

Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет, — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в городе Выборге Ленинградской области произошел громкий взрыв. Очевидцы рассказали, что звук раздался около 2:50 ночи мск. От грохота затряслись стекла в окнах, затем местные жители заметили неподалеку столб дыма и пожар.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что взрыв, который произошел на территории Военной академии связи им. С. М. Буденного, не был терактом. Хлопок случился из-за детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, пояснили в пресс-службе Ленинградского военного округа. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как курсанты выносят раненых после взрыва в учебном заведении. Пострадали семь человек.