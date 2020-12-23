Губернатор Кузбасса объявил 31 декабря выходным днём для чиновников

https://static.news.ru/photo/eaf0f038-452d-11eb-a960-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: ako.ru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил 31 декабря выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать последний день уходящего года нерабочим.

31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти, — написал Цивилёв в своём Telegram-канале.

Руководителям иных органов госвласти, местного самоуправления и предприятий всех форм собственности глава региона порекомендовал последовать этому примеру.

Как писал NEWS.ru, 23 декабря во время расширенного заседания Госсовета к Путину с предложением сделать предпраздничный день выходным по всей стране обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Президент эту идею поддержал. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения. На федеральном уровне принять это решение нельзя, но у субъектов такие полномочия есть.

На территории многих регионов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.

Новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 10 января.