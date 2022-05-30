Курскую область усилили военными, чтобы обезопаситься от Украины Губернатор Старовойт: в Курскую область направили войска и артиллерию для безопасности границы с Украиной

Фото MOD Russia/Global Look Press

Минобороны РФ перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе сохраняется напряженная обстановка.

В регион направлено большое количество личного состава Министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок, — заявил губернатор.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. 21 мая атака произошла на поселок Тёткино и близлежащие населенные пункты. Огонь велся из минометов. До этого поселок был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Старовойт предложил местным жителям временно покинуть поселение, заверив, что им предоставят временное жилье. По его словам, некоторые жители согласились на это предложение. Курский губернатор также пообещал восстановить поврежденные дома в кратчайшие сроки. До 8 июня в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, спецслужбы продолжают соблюдать режим повышенной готовности.