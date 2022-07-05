Губернатор Курской области Старовойт сообщил детали утреннего обстрела Губернатор Курской области сообщил об отсутствии пострадавших от утреннего обстрела

Фото: gubernator46/vk.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился в своем Telegram-канале подробностями утреннего обстрела. По предварительной информации, пострадавших нет, в селе Попово-Лежачи нет света, в некоторых домах выбиты стёкла и пострадали фасады. В поселке Тёткино также нет света.

Угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе, — заключил губернатор.

Ранее Старовойт сообщил, что деревня Марково и поселок Тёткино вновь стали целями артиллерийских ударов ВСУ. Он выложил фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела, и пообещал предоставить подробности позже.