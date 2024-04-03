Губернатор Курской области стал резервистом Губернатор Курской области вступил в мобилизационный резерв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал контракт с Минобороны РФ о пребывании в мобилизационном людском резерве, сообщили в региональном правительстве. Он надеется, что коллеги последуют его примеру.

Так как я возглавляю добровольную народную дружину региона, принял решение о подписании настоящего соглашения. <...> Однажды дав присягу, мы не имеем права отступать, — сказал Старовойт.

В Курской области сейчас проводится работа по отбору кандидатов в мобилизационный людской резерв. Власти региона проработали механизм, по которому контракты с Минобороны могут заключать участники добровольных народных дружин (ДНД).

Дружинники, по словам губернатора, не имели четкого юридического статуса. Теперь они могут вступать в мобилизационный людской резерв, что позволит получать необходимую подготовку и социальные гарантии. По информации регионального правительства, контракты с МО заключили уже больше 100 участников ДНД.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ» министра обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан. По его словам, оппоненты России вбрасывают через интернет поддельный документ.