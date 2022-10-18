Губернатор Курской области сообщил о заходе войск РФ в приграничные села Губернатор Курской области Старовойт заявил, что в район приграничного поселка Тёткино зашли войска РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в район приграничного поселка Тёткино, который регулярно обстреливался ВСУ, зашли российские военные. По словам главы региона, они ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск.

Теперь в районе поселка Тёткино и в Гордеевке наши военные ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск. Спасибо защитникам! — написал Старовойт.

Граничащие с Украиной населенные пункты Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. 18 октября украинские военные нанесли удар по поселкам Тёткино, Попово-Лежачи и Гордеевка.

13 октября Старовойт сообщил, что Теткино и Попово-Лежачи остались без электричества после обстрела со стороны Украины. По его данным, ВСУ выпустили не менее 15 снарядов.

10 октября Старовойт рассказал об очередном обстреле приграничного поселка Теткино. По его словам, в результате атаки были ранены два человека: мужчина получил осколочные ранения, женщина — ожоги. Их госпитализировали.