Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле поселка Тёткино

Фото: gubernator46/vk.com

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничного поселка Тёткино. По его данным, в результате атаки ранены два человека: мужчина получил осколочные ранения и женщина — ожоги, их госпитализировали. Кроме того, в двухэтажном жилом доме возник сильный пожар. Старовойт отметил, что всего зафиксировано шесть прилетов снарядов.

Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Тёткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы, — говорится в сообщении.

Накануне Старовойт сообщил, что что ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь на территории Курской области. По его словам, один из снарядов попал в братский корпус. Чиновник утверждает, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что с начала октября увеличилось число обстрелов российской территории украинскими формированиями, под огонь попадают Брянская, Курская и Белгородская области. За неделю было зарегистрировано более 100 обстрелов Украиной населенных пунктов вышеупомянутых областей из РСЗО, артиллерии, минометов и БПЛА.