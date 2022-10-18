Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле двух поселков Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ ведут обстрел двух приграничных поселков Тёткино и Попово-Лежачи

Фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о новом обстреле двух приграничных поселков Тёткино и Попово-Лежачи. По его словам, в населенных пунктах наблюдаются перебои с электричеством. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Тёткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю, — написал Старовойт.

13 октября Старовойт сообщил, что Теткино и Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины. По его данным, ВСУ выпустили не менее 15 снарядов.

Ранее жители Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела. По словам мэра города Антона Иванова, который прибыл на место происшествия, обломки многоэтажного дома, по предварительным данным, повредили два автомобиля. В Сети ранее были опубликованы кадры с места ЧП.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после попадания ракеты в многоэтажный дом в Белгороде специалисты выявили серьезные повреждения технического этажа здания, однако последствия не стали критичными для всего строения. По его словам, в результате никто не пострадал. Жителей дома глава региона пообещал «обеспечить всем необходимым».