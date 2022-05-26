Губернатор Курской области сообщил о взрывах в одном из районов Глава Курской области Старовойт: поступают сообщения о хлопках в Суджанском районе

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В Суджанском районе Курской области местные жители услышали звуки, похожие на взрывы, сообщает в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Хлопки раздались над населёнными пунктами Нижнемахово и Ворожба, которые находятся на границе с Украиной. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Старовойт пообещал уточнить подробности.

В настоящее время поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба. Информацию уточняю, — заявил он.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. 21 мая атака произошла на посёлок Тёткино и близлежащие населенные пункты. Огонь велся из минометов. Ранее Тёткино был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Старовойт предложил местным жителям временно покинуть поселение, заверив, что им предоставят временное жилье. По его словам, некоторые жители согласились на это предложение. Курский губернатор также пообещал восстановить повреждённые дома в кратчайшие сроки. До 8 июня в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, спецслужбы продолжают соблюдать режим повышенной готовности.