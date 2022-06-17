Губернатор Курской области показал фото разрушений после обстрелов ВСУ

Фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал в своем Telegram-канале фото разрушений в Гордеевке Кореневского района после обстрелов ВСУ. По его словам, работы по восстановлению пострадавших домов будут выполнены до 10 июля.

Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор сообщил, что Курская область подверглась минометному обстрелу со стороны Украины. По предварительным данным, в обстрелянном селе Гордеевка никто не пострадал, в некоторых домах выбиты стекла. Огневая точка противника была быстро подавлена, ситуация остается под полным контролем российских пограничников и военных.