Губернатор Курской области озвучил траты региона на спецоперацию Губернатор Курской области Старовойт: регион потратил на цели СВО свыше 1 млрд рублей

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из регионального бюджета на цели, связанные с СВО, потрачено более 1 млрд рублей. Область обеспечивает своих мобилизованных всем необходимым, указал Старовойт в своем Telegram-канале.

Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле, — написал глава региона.

Он отметил, что мобилизованным из региона переведены по 100 тысяч рублей, что является дополнительной мерой поддержки из регионального бюджета.

Курский губернатор уточнил, что мобилизация в области завершится в ближайшие дни. Он отметил наличие ошибок в ходе мобилизации и пояснил, что каждая жалоба о проблемах, связанная с неправомерной мобилизацией, рассматривается в индивидуальном порядке.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал о посещении учебных воинских частей, в которых размещены призванные в ходе частичной мобилизации. Состояние некоторых из них главу региона ужаснуло.