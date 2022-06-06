Губернатор Курской области отправился в Донбасс

Фото: vk.com/gubernator46

Роман Старовойт

Глава Курской области Роман Старовойт отправился с рабочим визитом в Донбасс, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что основной задачей поездки является знакомство с Первомайским районом, над которым Курская область взяла шефство.

Намерения нашего региона помогать в восстановлении муниципалитета закрепили юридически: с главой Администрации Первомайского района ДНР Борисом Трима подписал соглашение о сотрудничестве. Планирую в течение дня побывать на социальных объектах, где наша помощь нужна в первую очередь, — написал Старовойт.

Ранее 6 июня Старовойт сообщил подробности утреннего миномётного обстрела поселка Теткино. По его словам, раненых и погибших нет, основной удар наносился по местному мосту, также пострадали несколько зданий.

За время спецоперации России посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области уже в третий раз подвергся обстрелу со стороны Украины. 21 мая огонь по населённому пункту вёлся из миномётов. В результате обстрела Тёткино 19 мая один человек погиб, ещё несколько получили ранения.