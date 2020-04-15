Губернатор Куйвашев не согласился с Голиковой в выборе выражений про COVID

https://static.news.ru/photo/7d36b1e6-7ef8-11ea-90b4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Куйвашев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что не нужно говорить об отставании регионов от Москвы в распространении COVID-19, так как это не соревнования. Ранее такую фразу употребила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

13 апреля на селекторном совещании с участием президента РФ Владимира Путина она также отметила, что пик заболеваемости в субъектах Федерации наступит позже.

Это не соревнование, не стоит говорить об отставании или опережении регионами друг друга. В Свердловской области выработан комплексный подход , позволяющий минимизировать распространение заболевания, — сказал Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы местных жителей.

По словам главы Среднего Урала, пока регион справляется с вызовом, так как большая часть уральцев выполняет требования режима самоизоляции, пишет «КП-Екатеринбург».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 174 тысячам пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru. В Свердловской области, по последним данным, коронавирус подтвердился у 105 человек.