Губернатор Красноярского края поднимет зарплату бюджетникам на 10%

Работникам бюджетной сферы Красноярского края поднимут заработную плату на 10% с 1 января 2022 года. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор региона Александр Усс. По его словам, зарплаты повысят отдельным категориям граждан, сообщает «МК в Красноярске».

Как рассказал Усс, всего в регионе работает 250 тысяч бюджетников. Из них 44 тысячи, в том числе сотрудники пожарных частей, не попали под майские указы президента Владимира Путина. Именно этим категориям граждан и поднимут зарплату, пояснил чиновник.

Согласно майским указам президента от 2012 года, субъекты РФ должны повысить зарплаты медработников, учителей, профессоров вузов, соцработников и работников культуры до 100%, 200% или 220% средней зарплаты по региону.

Как заявил глава государства в феврале 2021-го, заработная плата представителей бюджетного сектора может отличаться от субъекта к субъекту, это нормальное положение вещей. По его словам, иногда возникает ситуация, когда базовые ставки разнятся в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся «на одной улице».

Ранее Путин отметил, что бюджетникам страны необходимо объяснять порядок формирования их зарплат. Данные механизмы должны быть понятны и прозрачны.