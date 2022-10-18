Названы сроки восстановления дома в Ейске, на который упал самолет Губернатор Краснодарского края Кондратьев: на восстановление дома в Ейске уйдет до пяти месяцев

Фото: Krasnodar Region Administration/via Globallookpress.com

На восстановление поврежденной после падения Су-34 части дома в Ейске потребуется до пяти месяцев, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также добавил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, сам дом подлежит восстановлению.

При благоприятных условиях и положительном заключении экспертов мы приступим к восстановлению этого разрушенного пролета. В зависимости от степени повреждений это займет от месяца до пяти. Но в любом случае это лучше, чем если мы будем сносить дом и где-то вам приобретать жилье, — заявил губернатор.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во дворе многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Как заявили в Минобороны России, военный самолет потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщили в СКР сегодня днем, причиной падения военного учебного истребителя, вероятнее всего, послужила техническая неисправность самолета. Крушение следователи ведомства квалифицировали как нарушение правил полетов. Согласно данным МЧС, в результате падения самолета погибли 14 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы. 68 жильцов удалось спасти, свыше 360 человек были эвакуированы.