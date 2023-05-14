Губернатор Кобзев опубликовал кадры последствий урагана в Иркутской области

Ураган в Иркутской области снес крыши нескольким домам и двум деревенским школам, передает губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он опубликовал фото и видео с последствиями природной стихии. Также в некоторых районах из-за буйства природы возникли проблемы с электроснабжением.

В Аларском районе из-за порывов ветра было отключено электроснабжение. На данный момент оно восстановлено. <...> Порывами ветра в деревне Манькова Боханского района частично разрушена кровля школы. Мэр территории Эдуард Ионович Коняев доложил, что на учебный процесс это не повлияет. Ремонт сделают своими силами, — пишет губернатор.

В селе Каха Осинского района, по словам Кобзева, часть кровли сорвало с крыши спортзала местной школы. На занятия учеников это не повлияет.

Тем временем около 500 тысяч человек эвакуированы в Бангладеш и Мьянме из-за угрозы шторма пятой категории, который надвигается на побережье этих стран. По прогнозам синоптиков, он может стать самым мощным за последние два десятилетия. Причиной надвигающегося шторма является циклон «Мокка». Он принесет проливные дожди, которые могут спровоцировать оползни. Ожидается также, что скорость ветра будет достигать 170 км/ч.