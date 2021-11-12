Губернатор Камчатки возмутился ростом стоимости бензина в регионе

Губернатор Камчатки Владимир Солодов пожаловался на рост стоимости бензина в регионе. По его словам он уже даже обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram.

Солодова возмутило, что цены на топливо растут «галопирующими» темпами.

К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит, — сказал он.

Он также отметил, что похожая динамика прослеживается по всей стране.

Как рассказал губернатор, он не может напрямую регулировать цены на бензин, поэтому обратился Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованы действия крупнейших нефтетрейдеров, однако ведомство не обнаружило никаких нарушений. Теперь, по его словам, остаётся только вести переговоры. В ближайшее время он планирует обсудить эту проблему с руководством.

Ещё раз подчеркну, что меня, как и вас, расстраивает эта ситуация, — добавил Солодов.

По мнению автоэксперта Сергея Асланяна, причиной «дикой стоимости литра бензина» в России является значительна доля налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке. По его словам, акциз на топливо появился уже очень давно — как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпферный механизм, используемый для корректировок цен на топливо внутри России, показывает свою эффективность и не даёт бензину чрезмерно дорожать. Сам механизм постоянно ругают как производители, так и продавцы, но обойтись без него нельзя. Министр назвал стоимость бензина искусственно заниженной, добавив, что без усилий властей он стоил бы на 15 рублей дороже.