Губернатор Камчатки лично привёз домой лекарства больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/cdf61914-315e-11eb-bf70-fa163e074e61_660.jpg Владимир Солодов Фото: vvsolodov/vk.com

Препараты для лечения коронавируса заболевшим, которые находятся на самоизоляции, лично развёз по домам глава Камчатки Владимир Солодов.

Регион наш в полном объёме получил препараты для обеспечения амбулаторных больных COVID-19, — написал Солодов в своём Instagram.

Он подчеркнул важность своевременной доставки бесплатных лекарств тем, кто лечится на дому. Губернатор рассказал, что сам развёз лекарства больным, и подчеркнул, что «доставка требует строгого соблюдения правил и слаженности действий всех ответственных служб».

Солодов сказал, что после проведённой им проверки в регионе будут совершенствовать систему доставки препаратов нуждающимся.

На территории России в течение прошедших суток медики выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших в РФ за период пандемии выросло до 2 242 633 человек. За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 27 296 россиян. Всего за период пандемии с болезнью сумели справиться 1 739 470 граждан РФ. За последние 24 часа в стране умерли 510 пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 39 068 россиян.

Как сообщал NEWS.ru, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный связал осенний рост числа заболевших с потерей контроля над ситуацией.