Губернатор Калужской области сообщил о еще одном сбитом БПЛА Шапша сообщил о еще одном сбитом БПЛА на юго-западе Калужской области

Фото: МО РФ

Панцирь-С

Российские системы ПВО выявили и успешно сбили на юго-западе Калужской области еще один беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Жертв и повреждений инфраструктуры нет, уточнил он.

На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет, — написал глава региона.

3 августа губернатор Шапша сообщил о ликвидации системами ПВО шести дронов в Калужской области. Обошлось без жертв и разрушений. Министерство обороны РФ позднее подтвердило информацию об уничтожении беспилотников в Калужской области. Ведомство также сообщило о шести сбитых беспилотниках. Ответственность за атаку в Минобороны РФ возложили на Киев.

Жители СНТ «Арабеск», расположенного в Московской области, ранее обнаружили остатки разбившегося дрона. Беспилотник повредил один из частных домов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, случившееся квалифицировали как террористический акт.

Ранее в Суджанском районе Курской области пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой. По словам губернатора региона Романа Старовойта, при столкновении с землей дрон взорвался. Обошлось без жертв и разрушений.