Губернатор Калининграда пообещал Литве последствия за «транзитный гнёт» Глава Калининградской области Алиханов назвал незаконным ограничение транзита Литвой и пообещал последствия

Фото: vk.com/alikhanov39

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит грузов из России в регион и пообещал Вильнюсу «далеко идущие последствия» в связи с этим. По словам главы региона, Калининград обеспечен всем необходимым и поддаваться «паническим настроениям» не стоит. Накануне Алиханов отметил, что из-за соответствующего решения Литвы будут ограничены поставки стройматериалов в регион.

Действия эти незаконные и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия, — заявил глава региона в своем Telegram-канале.

В качестве аргумента незаконности транзитных ограничений Алиханов привел цитату из документов в рамках Всемирной торговой организации. Отмечается также, что власти Литвы должны были уведомить о своем решении как минимум за пять дней до его вступления в силу, а это было сделано меньше чем за сутки.

Мы [Россия и ЕС] подтверждаем, что на основе статьи 12 СПС [Соглашения о партнерстве и сотрудничестве] и статьи 5 ГАТТ [Генеральное соглашение по тарифам и торговле] мы будем применять на практике принцип свободы транзита товаров, включая энергетические, между Калининградской областью и остальной территорией России, — указал Алиханов.

В документе также утверждается, что товары, находящиеся в таком транзите, не будут подлежать лишним задержкам или ограничениям. Уточняется, что запреты на ввоз каких-либо товаров могут вводиться, согласно статье 19 СПС, только в связи с угрозами общественной безопасности или охране здоровья. Алиханов подчеркнул, что цемент и защита общественной безопасности никак не связаны, поэтому ссылки на данный пункт договора невозможны.

Губернатор региона добавил, что его команда ведет работу с Министерством иностранных дел и посольством, чтобы решить этот вопрос. Алиханов подчеркнул, что Калининградская область будет обеспечена всем необходимым, так как поставки грузов реализуются альтернативными путями, в частности, с помощью паромов.

Сейчас в регионе всего четыре суда: Амбал, Балтийск, Урса Майор и Маршал Рокоссовский, которые осуществляют доставку грузов через Балтийское море. В ближайшее время на линию Усть-Луга — Балтийск может быть поставлен еще один паром. Всего в бассейн Балтики планируется перенаправить около семи судов, названия которых Алиханов решил пока не раскрывать.

Ранее Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении с полуночи 18 июня транзита некоторых товаров, попадающих под европейские санкции, в частности, запрет коснется поставок стройматериалов, с которыми в регионе еще до введения ограничения были проблемы.