Губернатор исключил восстановление рухнувшего в Вязьме моста Губернатор Анохин: специалисты не будут восстанавливать рухнувший в Вязьме мост

Фото: t.me/mchs_smolensk

Рухнувший в Вязьме Смоленской области Панинский автомобильный мост восстанавливать не будут, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, в этом нет никакого смысла, поэтому специалисты подготовят новый проект.

Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла, — отметил Анохин.

Шесть из семи пролетов конструкции обрушились, подчеркнул глава области. Последний, хоть и выстоял, но его также нужно будет демонтировать, обратил внимание губернатор. Разборы завалов будут идти круглосуточно, чтобы в максимально короткие сроки восстановить движение поездов, заключил Анохин.

Ранее в Сети появилось видео обрушения Панинского автомобильного моста в Вязьме. Кадры с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Baza. В момент падения на переправе находились грузовая машина и легковушка. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Сообщалось, что жертвой ЧП стала женщина, которая находилась в упавшем вместе с мостом легковом автомобиле. Состояние некоторых пострадавших оценивалось как средней степени тяжести. Еще двух человек, в том числе ребенка, отправили на амбулаторное лечение.