Губернатор Иркутской области рассказал о погибших пилотах Су-30 Иркутский губернатор Кобзев: дочь погибшего пилота Конюшина тяжело переживает потерю отца

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Иркутск. Пожарные на месте падения истребителя Су-30, который потерпел крушение во время испытательного полёта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пилотах Су-30 Максиме Конюшине и Викторе Крюкове, которые погибли при падении истребителя в Иркутске. Дочь Конюшина очень тяжело переносит гибель отца, отметил он в Telegram после посещения семей погибших.

Глава региона отметил, что у Конюшина остались жена и двое детей.

Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю ее горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию, — подчеркнул Кобзев.

О Максиме Конюшине он рассказал, что летчик-испытатель родился в Приморье. На авиазаводе работал с 2015 года. Как сказал губернатор, «небо было действительно его призванием». Родители Конюшина похоронены в Москве, там же похоронят и его, Кобзев пообещал содействие региона.

Вторым погибшим был майор Виктор Крюков, родившийся на Украине и переехавший с семьей в Иркутск десять лет назад. По словам губернатора, для настоящего аса Крюкова «самолеты были его жизнью». Его похоронят в Иркутске.

Ранее Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске упал военный самолет. Он рухнул на двухэтажный дом, в котором после катастрофы начался пожар, жители не пострадали. Речь шла о Су-30, который вылетел с авиазавода. Катастрофа произошла в микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика.