Губернатор Иркутской области опроверг слухи о задержании мэра Тулуна

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Юрий Карих

Информация о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха не соответствует действительности, заявил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, в действительности чиновника лишь вызвали на допрос в рамках возбужденного уголовного дела. Решение о его задержании судом не принималось.

Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан, — объяснил Кобзев.

Глава региона также уточнил, что уголовное дело возбуждено Следственным управлением СК России по Иркутской области. Оно связано с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с переселением лиц с подтопленных территорий. Сотрудники правоохранительных органов намерены дать оценку действиям мэра Тулуна, подытожил губернатор. Отмечается, что паводки в Иркутской области произошли в июле 2019 года. В Тулунском районе подтопило 233 дома.

О задержании мэра Тулуна ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, чиновника заподозрили в мошенничестве с недвижимостью. При этом утверждалось, что он был доставлен на допрос в Иркутск, а в кабинете мэра города прошли обыски. Эту информацию Кобзев не подтвердил и не опроверг.