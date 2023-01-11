Губернатор ХМАО в прямом эфире описала коррупционную сеть в регионе

Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

В сеть попало видео, на котором губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова в прямом эфире рассказывает региональным депутатам, как присваивать бюджетные деньги. По данным Telegram-каналов, она буквально по полочкам разложила для спикера гордумы Когалыма Аллы Говорищевой, как на долгостроях зарабатывать миллиардные суммы.

На представленном видео Говорищева заявила о том, что «нужно, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки строительства».

А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле, — ответила ей Комарова.

После этого она тут же обратилась к организаторам прямого эфира с вопросом, выключили ли они трансляцию. После этого видео завершается. Из официального опубликованного ролика этот фрагмент также вырезан.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Юрий Южаков был освобожден от своей должности. Соответствующий указ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября. Южаков с 2018 года по ноябрь 2022 года работал в должности заместителя губернатора, курирующего направления реализации государственной политики в сфере культуры и спорта.