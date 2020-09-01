Губернатор ХМАО Комарова поручила мэру Сургута ликвидировать лужу

https://static.news.ru/photo/3d894e7a-ec74-11ea-8659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова велела мэру Сургута Вадиму Шувалову высушить лужу на улице Быстринской, 8/1, недалеко от второго корпуса школы № 5. На наличие лужи в социальных сетях пожаловались родители.

В Интернете сегодня высокая активность, я получаю много откликов. В основном положительные, праздничные. Но есть и те, мимо которых пройти нельзя. Что мешает такому городу, как Сургут, Вадим Николаевич, решить вопрос с лужей на Быстринской, 8/1 на пути к школе? — спросила Комарова у мэра города во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Губернатор ХМАО подчеркнула, что в сентябре связанные с образованием вопросы должны являться приоритетными для глав муниципалитетов.

Шувалов никак публично не прокомментировал ситуацию. Позже журналисты URA.RU выяснили , что в мэрии занялись решением этого вопроса.

NEWS.ru писал, что липецкий депутат Станислав Полосин «отремонтировал» дорогу около дома № 27 по улице Папина. После этого местные жители опубликовали видеозапись, на которой в месте ремонта вместо асфальта положены куски резины, напоминающие покрытие, снятое с детской площадки.