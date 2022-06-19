Губернатор Хабаровского края рассказал, почему в регионе не будет метро Губернатор Дегтярев заявил, что метро в Хабаровске не будут строить из-за дороговизны

Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае не будут строить метро даже после того, как областной центр станет миллионником, так как это потребует слишком больших затрат, заявил в ходе ПМЭФ губернатор региона Михаил Дегтярев. Вместо этого он пообещал расширить дороги и развязки, а также построить легкие линии рельсового транспорта, передает РИА Новости.

Хабаровск — сказка, а не город, к 2031 году будет миллионник... Но, сразу говорю, что метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого, — сказал Дегтярев.

Будучи врио главы Хабаровского края, Дегтярев призывал инвесторов вкладывать деньги в развитие региона, в частности, в строительство Тихоокеанской железной дороги. Планировалось, что железная дорога будет доставлять уголь с Эльгинского месторождения к берегу Охотского моря, где строился порт.

Ранее Дегтярев предположил, что Хабаровск вырастет до города-миллионника в течение 10-12 лет. Он раскритиковал инициативу строительства города Спутника близ Владивостока и негативно высказался о возможности возведения аналогичного объекта недалеко от Хабаровска. По его словам, условия проживания в Спутнике в Приморье не соответствуют нормам.