Губернатор Гусев: система ПВО уничтожила беспилотник рядом с Воронежем

Александр Гусев / Фото gusev_36/vk.com

Утром 27 апреля системой противовоздушной обороны в небе недалеко от Воронежа уничтожен разведывательный беспилотник, сообщил в своём Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев. Он заверил, что жителям региона ничего не угрожает. О принадлежности беспилотника губернатор и другие официальные источники ничего не сообщили.

Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает, — написал губернатор.

В Telegram-каналах публикуются видео возможного поражения беспилотника. Минобороны РФ не подтверждало и никак не комментировало публикации. Также нет информации о принадлежности беспилотника.

Близ Воронежа размещён 108-й зенитный ракетный полк. На его вооружении стоят системы С-300 «Фаворит».

Ранее сообщалось, что экстренные службы зафиксировали два взрыва в воронежском микрорайоне Шилово. На место инцидента выезжали опергруппы ГО и ЧС, МЧС, а также сотрудники СКР. Микрорайон Шилово располагается неподалёку от военного аэродрома Балтимор.

Рано утром 27 апреля несколько взрывов слышали также жители Белгородской и Курской областей.