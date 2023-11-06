В Воронежской области обезврежены два беспилотника Губернатор Гусев: над Воронежской областью обезврежены два беспилотника

Фото: МО Украины

В Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в соцсети «ВКонтакте». Происшествие обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона, — написал Гусев.

Глава региона напомнил, что при обнаружении в небе или на земле беспилотного летательного аппарата не надо его фотографировать и спешить выкладывать снимки в Сети. Также нельзя приближаться к беспилотнику.

Пожалуйста, не приближайтесь к нему. Позвоните по номеру 112 или по номерам оперативных служб, берегите себя и своих близких. Ситуацию в Воронежской области держу под контролем, — заключил губернатор.

Утром 6 ноября сообщалось о падении украинского беспилотника «Фурия» у железнодорожной станции в Воронежской области. Дрон обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района. Мужчина прогуливался по лесу возле своего частного дома, где и наткнулся на украинский беспилотник самолетного типа.