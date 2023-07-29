Губернатор Голубев рассказал о состоянии пострадавших в теракте в Таганроге Губернатор Голубев: один пострадавший при теракте в Таганроге выписался из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта в центре Таганрога в медицинские учреждения обратились 16 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Госпитализированы были 10 человек, один из них уже отправился домой, добавил он.

Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в т. ч. в состоянии средней тяжести — девять, а также один — тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан, — сообщил Голубев.

Оперативные службы продолжают разбор завалов, на месте дежурят сотрудники скорой помощи, добавил он. По его словам, пострадавшие получат выплаты.

Голубев добавил, что начат поквартирный обход для фиксации всех последствий. Коммунальные службы уже приступили к уборке территорий. Постепенно во всех пострадавших домах будет восстановлено газо- и электроснабжение.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска ударили по жилой инфраструктуре Таганрога модифицированным вариантом ракеты С-200. По данным ведомства, снаряд был перехвачен в воздухе средствами противовоздушной обороны. Произошедшее является террористической атакой со стороны Киева, добавили в Минобороны.