Три человека пострадали при обстреле ВСУ российского села Гладков: три человека пострадали при обстреле Шебекино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник применил беспилотник. ЧП произошло у одного из промышленных предприятий.

У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, — написал Гладков.

Он уточнил, что все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также в результате атаки повреждены пять легковых автомобилей, припаркованных близ здания. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинского дрона по селу Безлюдовка. Губернатор отметил, что в результате никто не пострадал, однако при взрыве боеприпаса БПЛА был поврежден фасад коммерческого объекта.

До этого командир орудия «Мста-Б» с позывным Сова рассказал, что украинские военные маскируются под гражданских и передвигаются на обычных автомобилях в приграничных с Россией районах. По его словам, такая тактика используется для запуска БПЛА с новых и более близких позиций.