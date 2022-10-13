Часть снаряда ВСУ упала на площадку лицея в Белгороде Гладков: часть украинского снаряда упала на площадку лицея в Белгороде

Фото: belgorod1/vk.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявилв своем Telegram-канале, что часть снаряда ВСУ, выпущенного по региональному центру, упала на спортивную площадку лицея № 32. Сведения о жертвах удара или о пострадавших отсутствуют. По словам Гладкова, на месте ЧП находятся глава местного управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, а также мэр города Антон Иванов. Сам региональный руководитель уже выехал в Белгород на машине из Москвы.

Поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Пока информации о погибших и пострадавших нет. Нахожусь в командировке. Выехал из Москвы на машине, вечером буду на месте, — сообщил Гладков.

Заявление губернатора в разговоре с NEWS.ru прокомментировала директор лицея № 32 Елена Тарануха.

Пострадавших нет, — заявила она.

Ранее жители Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела.

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что 13 октября над городом сработала система ПВО.