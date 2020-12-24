Губернатор Чукотки объявил канун Нового года выходным днём

Глава Камчатки Роман Копин объявил 31 декабря выходным днём для трудящихся региона.
Об этом сообщил 24 декабря сам глава региона в своём Instagram.
31 декабря — выходной день на Чукотке. Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года, — написал губернатор.
Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать выходным предшествующий Новому году день по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.
Ранее 24 декабря исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил, что 31 декабря трудящиеся региона будут отдыхать. Также в правительстве Красноярского края сейчас готовятся соответствующие документы, чиновники изучают возможность освободить жителей региона от работы 31 декабря без переносов выходных дней.
31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января. На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.