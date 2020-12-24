Губернатор Чукотки объявил канун Нового года выходным днём

https://static.news.ru/photo/a4a969f6-45b0-11eb-969b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Камчатки Роман Копин объявил 31 декабря выходным днём для трудящихся региона.

Об этом сообщил 24 декабря сам глава региона в своём Instagram.

31 декабря — выходной день на Чукотке. Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года, — написал губернатор.

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать выходным предшествующий Новому году день по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

Ранее 24 декабря исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил, что 31 декабря трудящиеся региона будут отдыхать. Также в правительстве Красноярского края сейчас готовятся соответствующие документы, чиновники изучают возможность освободить жителей региона от работы 31 декабря без переносов выходных дней.

31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января. На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.