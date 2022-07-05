Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной села Зерново

Фото: Министерство обороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об артиллерийском обстреле села Зерново Суземского района, который произошел утром со стороны Украины. По его словам, зафиксировано порядка 18 выстрелов, пострадавших нет.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Не так давно там нанесли удар по поселку Суземка. Как рассказал Богомаз, он наносился снарядами, которые на Украину поставляют западные страны. В целом по поселку были выпущены порядка 15 снарядов.

Кроме того, в регионе удалось уничтожить украинский беспилотник, который несколько раз пытался атаковать село Случёвск в Погарском районе. Губернатор отметил, что в ходе инцидента никто не пострадал, здания в Погарском районе не были повреждены.