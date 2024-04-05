Губернатор Брянской области рассказал о последствиях обстрела села Чуровичи Богомаз: 11 домов и три машины пострадали при обстреле села Чуровичи

Фото: МО Украины

Село Чуровичи Климовского района в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших нет, однако повреждены 11 жилых домов и три машины.

По предварительной информации, частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозпостройки, сельхозтехника, три легковых автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщал, что в результате обстрела ВСУ по поселку Суземки Брянской области пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает. По его словам, при ударе украинских военных повреждены несколько зданий, в том числе храм, и ряд легковых автомобилей. Губернатор добавил, что уточняются данные о последствиях удара ВСУ по территории области. На местах прилетов работают оперативные и экстренные службы, информация о погибших не поступала.

До этого в Ростовской области сообщили о массированной ночной атаке украинских БПЛА, в которой были задействованы десятки дронов. По словам губернатора региона Василия Голубева, никто из местных жителей не пострадал, однако порядка 600 человек остались без света. Он уточнил, что подстанции в Морозовском районе нанесен незначительный ущерб, восстановительные работы находятся на финальном этапе.