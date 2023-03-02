Губернатор Брянской области подтвердил гибель мужчины от рук диверсантов

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Андрей Богомаз

От рук участников диверсионной группы в селе Любечане Климовского района Брянской области погиб водитель легкового автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Богомаз. Также ранен 11-летний мальчик, он доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в автомобиле, который подвергся атаке со стороны украинских диверсантов в Брянской области, находились мальчик, две девочки и водитель, везший их из села Брахлов в Новый Ропск, где детей должен был забрать школьный автобус. Согласно информации канала, на дорогу выскочила группа неизвестных людей и начала обстреливать автомобиль.

Водитель был убит сразу, а мальчик получил ранение груди. Несмотря на травму, он помог девочкам выбраться из машины, попросил их спрятаться в лесу, а позднее поймал случайную машину на той же дороге, где произошел обстрел. Врачи позднее сообщили, что мальчика прооперировали, состояние его здоровья в норме, угроз для жизни нет.