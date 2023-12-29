Губернатор Брянской области назвал место падения сбитого украинского БПЛА

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник, атаку которого ранее удалось пресечь в Брянской области, уничтожили над Стародубским муниципальным округом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА был поражен силами ПВО.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал он.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки украинского БПЛА совершить атаку на территории Брянской области. Беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны около 16:20 мск.

28 декабря Богомаз сообщил о ранении жительницы поселка Суземка в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, в ходе атаки были повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка оказалась полностью уничтожена. Telegram-канала Mash также сообщал об атаке Вооруженных сил Украины на радиозавод «Стрела» в Суземке.