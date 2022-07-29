Губернатор Богомаз раскрыл подробности обстрелов в Брянской области Губернатор Богомаз: при обстрелах в Брянской области повреждена линия электропередач

Фото: pixabay

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл в своем Telegram-канале подробности утренних обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, был произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе, повреждена линия электропередач.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обстрелах приграничных районов Брянской области, по которым было выпущено не менее 10 снарядов. Уточняется, что ударам подверглись село Климово, деревня Курковичи и город Клинцы.

Брянская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Только за последние два месяца на нее было совершено несколько атак. В июне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что по селу Займище был нанесен удар ракетой «Точка-У». В результате инцидента пострадали шесть человек.

Обстрелам подверглись село Зерново и поселок Суземка. В результате атаки на последний пострадал сотрудник РЭС, а также были повреждены несколько домов. Богомаз отмечал, что ВСУ чаще всего наносят удары с использованием западного оружия.

При обстреле села Климово пострадала 74-летняя россиянка. В результате атаки женщина лишилась ноги, для оказания медпомощи ее отправили в Москву, однако впоследствии стало известно, что она скончалась.