Губернатор Богомаз назвал количество сгоревших в Брянской области домов Губернатор Богомаз: в Брянской области от атак ВСУ сгорели 29 домов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Александр Богомаз

22 апреля в результате атак дронов-камикадзе ВСУ в Климовском районе Брянской области сгорели 29 домов, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Наибольший удар пришелся по селу Хоромному, где уничтожено 25 домов.

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить целенаправленные удары с помощью дронов-камикадзе по жилым и гражданским объектам в приграничных районах нашего региона. В течение дня ВСУ неоднократно атаковали населенные пункты Климовского и Севского районов, — пишет губернатор Брянской области.

Богомаз отмечает, что в селе Брахлов уничтожены два дома и магазин, нанесены повреждения детскому саду. В селе Сушаны сгорело два дома, в селе Грудская Севского района — также два дома. При этом пострадавших от украинских атак нет.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что боеприпасы производства Индии, обнаруженные на позициях ВСУ под Курском, могли быть куплены Украиной на черном рынке. По его словам, Киев принимает активное участие в нелегальном обороте оружия.

До этого стало известно, что ВС РФ атаковали позиции украинской армии в Курской области авиабомбой ФАБ-3000. В Сеть выложили соответствующее видео с мощным взрывом, который раздался на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В Минобороны данную информацию не прокомментировали.