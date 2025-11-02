ПВО отразила атаку дронов и сорвала планы ВСУ в российском регионе

Система противовоздушной обороны успешно отразила массированную атаку беспилотников на энергетические объекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате данного инцидента отсутствуют пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет, — сказал губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины пытались ударить беспилотными летательными аппаратами по Орловской области в ночь на 2 ноября. Дежурными средствами ПВО было сбито семь воздушных целей. Падение обломков беспилотников привело к повреждению остекления некоторых зданий в Орле, а также хозяйственных построек и автомобильного транспорта. При этом среди гражданского населения пострадавших нет.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью «За проявленное мужество» уроженца республики Шамиля Гамидова. Согласно информации пресс-службы руководителя региона, он помог обезвредить примерно 30 беспилотников в Иркутской области.