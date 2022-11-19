Губернатор Белгородской области заявил об обстреле Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

В настоящий момент идет обстрел Шебекино, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, предварительная информация свидетельствует о том, что пострадала одна жительница. Гладков отметил, что на место уже выехали оперативные и аварийные службы.

По предварительной информации есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи, — написал губернатор.

Накануне губернатор опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с последствиями обстрелов ВСУ села Устинка. В результате атаки украинских военных на мирные домовладения погиб 80-летний пенсионер, в момент прилета снаряда пенсионер находился во дворе дома. Ряд строений также получил серьезные повреждения. В результате подомового обхода зафиксированы разрушения в шести домовладениях.

За день до этого Гладков сообщил о том, что под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, в двух домовладениях выбиты окна. Также получила повреждения линия электропередачи.