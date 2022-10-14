Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

В Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появилось сообщение, что регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. В нем говорится, что украинская сторона ударила по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе. По словам губернатора, никто не пострадал. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили.

Еще один сегодняшний обстрел. Теперь село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередачи, — написал Гладков.

Как отметил губернатор, в результате обстрела частично отключилось электроснабжение в четырех населенных пунктах. Это села Вознесеновка и Нежеголь, а также поселки Ленинский и Красное. На месте присутствуют специалисты оперативных служб и глава округа Владимир Жданов. Гладков сказал, что электроснабжение вскоре будет восстановлено. В настоящее время продолжается подомовой обход.

14 октября над Белгородом прогремело семь взрывов. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий хлопок, потом в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе были видны следы работы ПВО, информацию подтвердили в региональном штабе.

Ранее Гладков в ходе заседания оперативного штаба региона поручил проверить готовность подвалов для возможного размещения жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины.