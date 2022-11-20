Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец

Фото: vvgladkov/t.me

Украинские военные обстреляли село Нижний Ольшанец в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате действий ВСУ пострадала одна женщина. Местная жительница получила осколочные ранения ног.

В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в шести частных домовладениях, — заявил губернатор.

Гладков добавил, что глава района Владимир Перцев вместе с сотрудниками оперативных служб продолжает совершать подомовой обход.

18 ноября губернатор опубликовал фотографии с последствиями обстрелов ВСУ села Устинка. В результате атаки украинских военных на мирные домовладения погиб 80-летний пенсионер, в момент прилета снаряда пенсионер находился во дворе дома. Ряд строений также получил серьезные повреждения. В результате подомового обхода зафиксированы разрушения в шести домовладениях.

За день до этого Гладков сообщил о том, что под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе.