ВСУ обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Козинка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.

Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. <...> Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты, — написал Гладков.

Ранее он сообщал, что ВСУ обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Он отметил, что один из снарядов попал в газовый распределитель на окраине одного из сел.

В результате еще одного обстрела ВСУ была повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов. Сообщалось, что оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.

4 ноября губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Октябрьский. По словам Гладкова, никто не пострадал. Ранее под обстрел попало село Бутырки. Три снаряда упали в парке, был поврежден находившийся рядом автомобиль, но никто среди жителей не был ранен.