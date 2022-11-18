Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села

Фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет, в двух домовладениях выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи.

Под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. В двух домовладениях выбиты окна, — сказано в сообщении.

Гладков ранее днем сообщил, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородском районе. По его информации, в результате обстрела были повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет, электрики приступили к переподключению сетей.

Также он рассказал, что в результате обстрелов 17 ноября города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, бригада скорой помощи госпитализировала ее в тяжелом состоянии. По словам главы региона, снаряды «Града» попали в частный дом. Утром очевидцы сообщили о громких хлопках.

До этого губернатор заявил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. Он сообщил, что после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.