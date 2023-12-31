Губернатор Белгородской области сообщил о новых жертвах обстрела Гладков: число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 21 человека

Фото: t.me/vvgladkov

Число погибших в результате массированного обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще 110 человек ранены. Ранее в МЧС сообщали о 20 погибших.

К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей, — написал Гладков.

Он добавил, что в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 30 человек. У 63 пострадавших медики диагностировали состояние средней степени тяжести. Кроме того, на амбулаторное лечение отправили 17 человек.

Гладков также рассказал, что разного рода повреждения были выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях и нескольких хозяйственных и социальных объектах, включая школу, лицей и детский сад. Работы по оценке ущерба продолжаются.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. СК России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В офисе официального представителя генсека ООН заявили, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, их призвали осудить.