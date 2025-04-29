Губернатор Белгородской области рассказал о раненых бойцах «Орлан» Гладков: три бойца подразделения «Орлан» ранены в Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Трое бойцов подразделения «Орлан» ранены из-за детонации дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Они получили минно-взрывные и баротравмы.

Бригадами скорой помощи они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оказали им необходимую помощь, — рассказал глава региона.

Врачи оказали бойцам необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Ранее Минобороны РФ информировало о массированных ударах по украинской военной инфраструктуре за последние сутки. Российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА и артиллерию для поражения 164 целей, включая аэродромы, склады боеприпасов и места дислокации вражеских подразделений.

Военный эксперт Андрей Марочко тем временем указал, что армия России уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ в районе Часова Яра, украинские войска оказывают «ожесточенное сопротивление» на этом направлении. Российские бойцы устраивают постоянные накаты на позиции неприятеля, добавил специалист. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.